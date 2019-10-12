Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Seda EsenBOTAŞ: Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 11, Cansu Köksal, Fagbenle 14, Marina Baş 6, Mitchell 21, Holingsvorth 5, Pelin GülçelikOGM Ormanspor: Robinson 8, Paris 16, Nilay Kartaltepe 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Leedham 8, Damla Gezgin...
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Seda Esen
BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 11, Cansu Köksal, Fagbenle 14, Marina Baş 6, Mitchell 21, Holingsvorth 5, Pelin Gülçelik
OGM Ormanspor: Robinson 8, Paris 16, Nilay Kartaltepe 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Leedham 8, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 26
1. periyot: 16-15
Devre: 35-38
3. periyot: 50-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 72-64 mağlup etti.