Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Seda EsenBOTAŞ: Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 11, Cansu Köksal, Fagbenle 14, Marina Baş 6, Mitchell 21, Holingsvorth 5, Pelin GülçelikOGM Ormanspor: Robinson 8, Paris 16, Nilay Kartaltepe 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Leedham 8, Damla Gezgin...

12.10.2019 18:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Seda Esen

BOTAŞ: Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 11, Cansu Köksal, Fagbenle 14, Marina Baş 6, Mitchell 21, Holingsvorth 5, Pelin Gülçelik

OGM Ormanspor: Robinson 8, Paris 16, Nilay Kartaltepe 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Leedham 8, Damla Gezgin 3, Ogunbowale 26

1. periyot: 16-15

Devre: 35-38

3. periyot: 50-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 72-64 mağlup etti.

Kaynak: AA
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