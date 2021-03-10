Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi

10.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:01
Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Güler, Batuhan SöylemezoğluBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Alvarez 22, Elif Bayram 14, Ceyda Necmiye Bekar, Melek Uzunoğlu 9, Senay Zeybek 10, Ivankovic 19Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 17, Jonhson 15, Harris...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 5, Alvarez 22, Elif Bayram 14, Ceyda Necmiye Bekar, Melek Uzunoğlu 9, Senay Zeybek 10, Ivankovic 19

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 17, Jonhson 15, Harris 17, Sevgi Tonguç 3, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Milijkovic 1, Esra Topuz 7, Ayşegül Aladağ 2, Gülse Uğur, Laksa 5

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-31

3. Periyot: 62-50

Beş faulle çıkan: 35.61 Laksa (Bellona Kayseri Basketbol)

Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 79-70 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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