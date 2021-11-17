HERBALİFE GRUBU ÇAMLIDEREYE HAYRAN KALDI...

ANKARA (Habermetre) - Turizmde her geçen gün kendini ispat eden ilçemiz, sezonun sona ermesine rağmen diğer ilçelere oranla daha fazla ziyaretçi alıyor. ilçemiz bugünde Herbilafe Ankara Şube temsilcilerini ağırladı. Şeyh Ali Semerkandi Hz. Külliyesi, müzelerimizi, Aluçdagı milli parkını ziyaret eden grup üyeleri ziyaretleri sonrasında Çamlıdere ye hayran kaldıklarını dile getirerek daha büyük gruplar halinde tekrar ziyaret edeceklerini de belirtiler...

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