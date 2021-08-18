Heran Enerji, Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kuracak
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Heran Enerji, Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kuracak

Heran Enerji, Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kuracak
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Ankara merkezli Gumbel Group bünyesinde faaliyet gösteren Heran Enerji, Elazığ'da bulunan Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kuracak.

Ankara merkezli Gumbel Group bünyesinde faaliyet gösteren Heran Enerji, Elazığ'da bulunan Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Heran Enerji, Doğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan Seza Çimento'nun çatısına 21 megavat kapasiteli güneş santrali kurmak için anlaşma imzaladı.

Seza Çimento, bu yıl içinde işletmeye alınması planlanan çatı üstü güneş santralinden sağlanan elektrikle enerji tüketiminin yüzde 30'unu karşılamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem, Türkiye'nin enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, EPC, online satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tesisler enerji ihtiyacını güneşten karşılamaya devam ettikçe hem ülke olarak dış kaynaklara bağımlılığımız azalacak hem de karbon ayak izini ortadan kaldırma yönünde büyük adımlar atacağız. Çimento fabrikaları yüksek enerji tüketen sanayi tesisleridir. Burada gösterilen irade ile yüksek elektrik tüketiminin neredeyse üçte biri güneşten karşılanmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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