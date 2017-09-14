Herakles lahiti 50 yıl aradan sonra Türkiye'de



İSTANBUL - Antalya'dan yasadışı yollarla kaçırılarak İsviçre'ye götürülen Herakles lahiti, yaklaşık 50 yılın ardından Türkiye'ye getirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik kentinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda Türkiye'ye getirildi.

50 yıl aradan sonra ait olduğu yere döndü

Cenevre'den Zürih'e kamyonla getirilen, Herakles lahiti buradan da havayoluyla İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK6329 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na getirilen tarihi eser, görevlilerin özel çalışmasıyla uçaktan indirildi.

Taşıma işlemleri sırasında zarar görmemesi için özel olarak paketlenen Herakles lahiti, kargo terminaline götürüldü.

3 ton ağırlındaki lahit, yarın sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın TK2410 sefer sayılı tarifeli uçağına yüklenerek Antalya'ya gönderilecek.