Herakles Lahdi Türkiye'ye Getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin yarın Antalya'ya getirileceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den kaçırılarak İsviçre gümrüğünde ele geçirilen Herakles Lahdi'nin yurda dönüş sürecinde sona gelindiği ifade edildi. Herakles Lahdi'nin, geçtiğimiz günlerde Lahdi teslim almak için Cenevre'ye giden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince ait olduğu topraklara getirildiği belirtilerek, "Perge Antik Kentinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, 14 Eylül 2017 Perşembe günü (Yarın) saat 20.00'de Antalya Havalimanı'nda olacak" denildi.



(İHA)