Herakles Lahdi Antalya'ya Getirildi

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İsviçre'den Türkiye'ye getirilen lahit, THY uçağıyla Antalya'ya ulaştırıldı.
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