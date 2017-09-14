Herakles Lahdi Antalya'ya Getirildi

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İsviçre'den Türkiye'ye getirilen lahit, THY uçağıyla Antalya'ya ulaştırıldı.

Herakles Lahdi Antalya'ya Getirildi

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle İsviçre'den Türkiye'ye getirilen lahit, THY uçağıyla Antalya'ya ulaştırıldı.

Kaynak: Dunya.com