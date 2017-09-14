Herakles Lahdi Antalya Müzesi'ne Getirildi

Antalya'da yaklaşık 50 yıl önce yapılan kaçak kazılar sonrası yurt dışına kaçırılan ve dün itibariyle Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi, bugün Antalya Müzesi'ne konuldu. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, dün 22.30 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi. İstanbul'da bir gün bekletilen lahdin, bugün akşam 20.10'da özel bir kargo uçağıyla 50 yıl önce kaçırıldığı topraklara inişi gerçekleşti. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, 2 bölme halinde havalimanının VIP girişine getirilerek basın mensuplarına gösterildi. Özel muhafazasıyla birlikte kapak kısmı bin 60, gövdesi ise 2 bin 630 kilo olan lahit, daha sonra havalimanındaki kargo terminaline taşındı.



Burada kamyona yüklenen lahit, polis eşliğinde saat 22.10 sıralarında Antalya Müzesi'ne getirildi. Müzenin arka kısmına götürülen lahit, kendisi için hazırlanan özel bölüme yerleştirildi. Yine özel ışıklandırma sistemiyle aydınlatılacağı öğrenilen Herakles'in tanıtım sergisi ise 22 Eylül tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşecek.



(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)