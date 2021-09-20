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Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

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Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

Bodrum'un gözde otellerinden Azka Otel'de önceki akşam, Hera yerli ve abancı turistler unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'un gözde otellerinden Azka Otel'de önceki akşam, Hera yerli ve abancı turistler unutulmaz bir gece yaşattı.

Bardakçı koyunun en gözde otellerinden biri olan Azka otelin sahnesine çıkan Hera söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Hera yerli ve yabancı müzik ziyafeti yaşattı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Hera turistler tarafından büyük alkış topladı. - MUĞLA

Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu

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