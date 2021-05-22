"Hera'nın Şehri"nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Hera'nın Şehri"nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

'Hera'nın Şehri'nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Kültür Sanat

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik şehrindeki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin de sergilendiği Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik şehrindeki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin de sergilendiği Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen eserler, Trak medeniyetinin yanı sıra Trakya kültürünü yansıtan bölümleriyle de tarihe ışık tutuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, 1967'de kurulan müzede çok önemli eserlerin bulunduğunu söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki müzelerin her zaman ilgi çektiğini anlatan Hacıoğlu, "Trakya ismi Traklardan geliyor. Trakların önemli eserleri, onlardan kalan kalıntılar bu müzelerde sergileniyor. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin arkeolojik kısmında Traklara ait tümülüslerden çıkarılan malzemeler yer alıyor. Dünyada Traklar ile ilgilenen ne kadar tarihçi, bilim adamı varsa müzeye gelerek bu eserleri inceliyor." dedi.

Hacıoğlu, müzede etnografya bölümünün de bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde insanların kullandığı malzemeler, halılar, kilimler, kıyafetler ve araç, gereçler de burada sergileniyor. Her ne kadar butik bir müze özelliği gösterse de içinde bulundurduğu tarihi ve kültürel eserler açısından fark yaratmakta. Tekirdağ dünyada Trak şehir yerleşimi olarak kullanılan ve üzerinde kazı yapılan tek yerdir. 'Hera'nın Şehri' denilen ve yaklaşık 22 yıldır kazıları devam eden bu yerleşim yerindeki buluntular müzede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor."

'Hera'nın Şehri'nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
'Hera'nın Şehri'nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
'Hera'nın Şehri'nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
'Hera'nın Şehri'nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Hera'nın Şehri"nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 13:07:03. #1.15#

title