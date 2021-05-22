"Hera'nın Şehri"nden çıkarılan eserlerin de sergilendiği müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik şehrindeki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin de sergilendiği Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik şehrindeki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin de sergilendiği Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen eserler, Trak medeniyetinin yanı sıra Trakya kültürünü yansıtan bölümleriyle de tarihe ışık tutuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, 1967'de kurulan müzede çok önemli eserlerin bulunduğunu söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki müzelerin her zaman ilgi çektiğini anlatan Hacıoğlu, "Trakya ismi Traklardan geliyor. Trakların önemli eserleri, onlardan kalan kalıntılar bu müzelerde sergileniyor. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin arkeolojik kısmında Traklara ait tümülüslerden çıkarılan malzemeler yer alıyor. Dünyada Traklar ile ilgilenen ne kadar tarihçi, bilim adamı varsa müzeye gelerek bu eserleri inceliyor." dedi.

Hacıoğlu, müzede etnografya bölümünün de bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde insanların kullandığı malzemeler, halılar, kilimler, kıyafetler ve araç, gereçler de burada sergileniyor. Her ne kadar butik bir müze özelliği gösterse de içinde bulundurduğu tarihi ve kültürel eserler açısından fark yaratmakta. Tekirdağ dünyada Trak şehir yerleşimi olarak kullanılan ve üzerinde kazı yapılan tek yerdir. 'Hera'nın Şehri' denilen ve yaklaşık 22 yıldır kazıları devam eden bu yerleşim yerindeki buluntular müzede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman