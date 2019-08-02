Her zamanın modası şortlar

Yaz koleksiyonlarında önemli bir yere sahip olan şortlar şıklığı kadar hareket özgürlüğüyle de farklı stiller yaratarak gardıroplardaki yerini koruyor.

Sıcaklarının en kavurucu olduğu dönemde kurtarıcı olarak görülen şortlar, ister plajda, ister şehirde her tarz ve zamana göre kombinlenebilmesi kolay olduğu için kadınların yaz aylarındaki en favori kıyafetleri arasında bulunuyor.

Hazır giyim markalarının da yaz koleksiyonlarında önemli bir yere sahip olan şortlar şıklığı kadar hareket özgürlüğüyle de farklı stiller yaratarak gardıroplardaki yerini her daim koruyor.

Bu yazın şort modasına ilişkim hazır giyim markası DeFacto'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Basic tişörtlerle caddelerde, gömleklerle ofislerde dikkat çeken şortlar, file ve örgü bluzlarla plajlarda moda rüzgarları estiriyor. Yüksek belli, kemer ve düğme detaylı mini şortların yanı sıra kargo modelli şortlar outdoor giyimin favorileri arasında. Beyaz ve toprak tonlarının ağırlıklı olduğu koleksiyon kendi tarzını yansıtmak isteyen tüm kadınlara dinamik ve rahat bir yaz vaat ediyor."

Kaynak: DHA