Her Zaman Tam Tutan Pastane Usulü ?? Profiterol Tarifi

Küçük küçük içi krema dolu hamurların verdiği büyük mutluluğu sizlerde tatmak isterseniz dertsiz, tasasız, risksiz, pastaneden almışcasına lezzetli olan profiterolü evinizde denemelisinz. Her ortama uyan profiterol ile tatlı krizlerinizde kendinizi ödüllendirebilir, gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ancak her şeyin dikkat edilmesi gereken noktaları olduğu gibi profiterolün de püf noktaları var elbette. Mesela yumurtaları profiterol hamurunuz soğuduktan sonra kırmalısınız ve her yumurtayı ayrı ayrı kırıp güzelce yedirdikten sonra diğer yumurtaya geçmelisiniz.. Yumurtalarınız normalden küçükse 1 tane fazla yumurta kırmalısınız. Kreması ile üzerindeki çikolatası ile beğeninizi kazanacak, kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol nasıl yapılır? tarifini görmek isteyenler için videomuzu buraya bırakıyoruz. Sizlerde izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )