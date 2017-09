Her Zaman Halkın İçindeler

Her yıl Eylül ayının ilk haftası içinde kutlanan 'Zabıta Haftası'na ilişkin etkinlikler sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de Zabıta haftasını kutlayan bir mesaj yayınladı. Başkan Mehmet Keleş, mesajında Zabıta teşkilatının önemine değinde ve'Zabıta memurları mesaj saati gözetmeksizin her an halkın içinde bulunuyorlar' dedi.



Başkan Mehmet Keleş Zabıta teşkilatının belediyelerin en önemli birimi olarak görev yaptığına dikkat çekti ve mesajında özetle şu görüşlere yer verdi"Belediyemizin en önemli birimlerinden olan Zabıta ekiplerimiz, gece, gündüz demeden günün 24 saati ilçemiz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Kamu düzenini sağlamak, halk sağlığı ve huzuru adına şehrimizi daha yaşanılır bir hale getirmek için görev yapmaktadırlar. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımızın, 191 yıllık bu büyük teşkilatın, Zabıta Haftası'nı kutluyor, tüm zabıta personelimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum" dedi. Müdür Mehmet Ali Kahraman eşliğinde Zabıta teşkilatı heyeti Belediye Başkanı Mehmet Keleş' i makamında ziyaret etti ve çiçek takdiminde bulundu. - DÜZCE