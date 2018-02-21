Her Yönüyle Sistem Bakımı!

Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyip boş alan açmayı kendisine göre görev edinen Glary Utilities, beraberindeki araçlar sayesinde performans artışı sağlıyor.

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Glary Utilities, içerisinde bir dizi sistem aracı içeren kapsamlı bir yazılım olmasına rağmen kullanımı oldukça kolay. Tek tıklamayla tüm temizlik ve optimizasyon işlerini otomatik olarak yapabilen Glary Utilities içerisinde kısayolları onarma, kayıt defterini temizleme, casus yazılımları temizleme, başlangıçtaki programları yönetme gibi güçlü araçlar bulunuyor. Yazılımın Türkçe dil seçeneği de bulunuyor.

Glary Utilities'in hoşumuza giden bir özelliği, Windows'un açılış süresini izlemeye yönelik Windows Boot Time işlevi oldu. Bu işlev sayesinde Windows'unuzun ne kadar sürede açıldığını görebiliyor ve diğer kullanıcıların açılış süreleriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Açılış sürenizi hızlandırmak isterseniz, Windows'la birlikte başlayan programların listesini açıp, belirli programların "gecikmeli" olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın yüksek performansını korumak ve onu temiz tutmak için hepsini bir arada sunan bir yazılım arıyorsanız, Glary Utilities'e bir şans vermenizi öneriyoruz.

İndirin: Glary Utilities