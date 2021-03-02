'1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' sosyal medyada gündem oldu
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'1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' sosyal medyada gündem oldu

02.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:31
'1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' sosyal medyada gündem oldu

TOKAT'ta, sosyal medya platformu öncülüğünde, sosyal paylaşım sitesinde başlatılan '#1MartDünyaTokatlılarGünü' etkileşim etiketi yoğun ilgi gördü.

TOKAT'ta, sosyal medya platformu öncülüğünde, sosyal paylaşım sitesinde başlatılan '#1MartDünyaTokatlılarGünü' etkileşim etiketi yoğun ilgi gördü. 

Tokat'ta, sosyal medya platformu öncülüğünde dün akşam sosyal medyada '#1MartDünyaTokatlılarGünü' etiketi ile etkileşim başlatıldı. Çalışmaya halkın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek oldu. Kısa sürede '1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' Twitter'da üst sıralarda yer alarak TT oldu. Konuyla ilgili açılama yapan sosyal medya platformunun sahibi Süleyman Üzümcü, "Her yılın 60'ncı günü hangi tarihe tekabül ediyorsa o günü 'Dünya Tokatlılar Günü' ilan ettik. 'Tokat'a Dair' sosyal medya platformu olarak. Bununla ilgili biz geçtiğimiz yıl bir çalışma yapacaktık. Çok güzel bir gündem oldu. Sosyal medyada yapılan çalışmaya her görüşten insan, kendini Tokatlı hisseden herkes sosyal medya paylaşımlarıyla destek oldu. Türkiye gündemine girdi. Biz herkesi Tokat'a davet ediyoruz" dedi.


'1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' sosyal medyada gündem oldu
'1 Mart Dünya Tokatlılar Günü' sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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