Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı
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Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE - Haberler | Güncel

Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı Şırnak'ta her yıl ziyaretçi akınına uğrayan şelaleler, korona virüs salgınından dolayı sessizliğe büründü.

Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta her yıl ziyaretçi akınına uğrayan şelaleler, korona virüs salgınından dolayı sessizliğe büründü. İlkbahar aylarında piknik yapmak için şelalelerin yolunu tutan vatandaşlar, bu yıl hem pandemi hem de uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki mağara pınarı yılın her vakti ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle getirilen yasakların ardından şelale sessizliğe büründü. Her yıl bayram günlerinde çevre il ve ilçelerden şelaleleri görmek için gelenler bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştiremedi.

Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı
Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı
Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı
Her yıl ziyaretçi akınına uğruyordu, salgın nedeniyle bu yıl boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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