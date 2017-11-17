Her Yıl Türkiye'de 150 Bin Prematüre Bebek Dünyaya Geliyor!

Doruk Yıldırım Hastanesi'ndeki etkinliğe prematüre şekilde dünyaya gelen çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.



2016 yılı Şubat ayında Doruk Yıldırım Hastanesi'nde gözlerini dünyaya açan beşizlerin de katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, Türkiye'de her yıl 150 bin prematüre bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Dr. Mutlu, bunların 50 bininin bin gramın altında doğduğuna dikkat çekti.



Tüm ekip olarak bu bebeklere destek olmaya çalıştıklarını belirten Dr. Birgül Mutlu, "Prematüre bebek gününü daha anlamı hale getirmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bu bebeklerin sorunlarını ve yaşayacakları riskleri, duyurmak için bugün bir aradayız" dedi.



Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu'nun açıklamalarının ardından etkinliğe katılan ve çocukları prematüre doğan anneler de etkinliğe katılanlarla düşüncelerini paylaştı.



Etkinlik, aileler ve çocukların günün anısına hazırlanan pastanın kesmesi ile sona erdi.