Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz 26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek.