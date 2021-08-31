Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz
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Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz 26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz

26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek. Öğrenciler, Belediye önünden alınıp sınav merkezleri olan Şırnak ve Cizre'ye gidiş ve dönüşleri sağlanacaktır.

Kayıt Tarihi: 21 - 25 Haziran

İletişim: 0486 518 20 22

Kaynak: Habermetre

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