Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz
Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz 26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz
26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek. Öğrenciler, Belediye önünden alınıp sınav merkezleri olan Şırnak ve Cizre'ye gidiş ve dönüşleri sağlanacaktır.
Kayıt Tarihi: 21 - 25 Haziran
İletişim: 0486 518 20 22
Kaynak: Habermetre