Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.

Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKANMECLİS ÜYELERİMÜDÜRLÜKLERMUHTARLARSTRATEJİK PLANEYLEM PLANIFAALİYET RAPORLARIMECLİS KARARLARIMECLİS GÜNDEMLERİOtobüs SaatleriMuhtarlık RehberiNöbetçi EczanelerRuhsat İşlemleriNikah İşlemleriAnketlere KatılHer yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.

BAŞKAN

MECLİS ÜYELERİ

MÜDÜRLÜKLER

MUHTARLAR

STRATEJİK PLAN

EYLEM PLANI

FAALİYET RAPORLARI

MECLİS KARARLARI

MECLİS GÜNDEMLERİ

Otobüs Saatleri

Muhtarlık Rehberi

Nöbetçi Eczaneler

Ruhsat İşlemleri

Nikah İşlemleri

Anketlere Katıl

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz.

26 - 27 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS (TYT- AYT) sınavı için Belediyemiz, öğrencilere ücretsiz servis temin edilecek. Öğrenciler, Belediye önünden alınıp sınav merkezleri olan Şırnak ve Cizre'ye gidiş ve dönüşleri sağlanacaktır. Kayıt Tarihi: 21 - 25 Haziran İletişim: 0486 518 20 22

Her yıl olduğu gibi bu yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz. Çöp alanı genişletme ve sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Kanal Temizleme Çalışmalarımız Devam Ediyor. Ağaçlar için Su Bordürü Çalışmaları Başladı. Çarşı Ağaçlandırma Çalışmalarımız Başladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yılda Öğrencilerimizin Sınav Heyecanına Ortak Oluyoruz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 18:40:45. #1.15#

title