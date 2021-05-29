Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası.

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, milyonlarca yılda oluşmuş bir doğa harikası. Dünyada eşine az rastlanan kanallar, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken, Dalyan kanallarının labirenti andıran görüntüsü geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafları arasında yer aldı.

Türkiye'nin en ünlü turizm bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları, labirenti andıran görüntüsü ile büyülüyor. Dalyan kanalları her yıl, 3 bin yıllık kral mezarları, Kaunos antik kenti, Dünya'nın en ünlü plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, Caretta Caretta türü kaplumbağaları ve mavi yengecini görmek isteyen yerli ve yabancı milyonlarca turistin akınına uğruyor.

Geçen yıl milyonlara kez paylaşıldı

Dalyan'ın karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırları içerisindeki Çandır Teras olarak adlandırılan alan, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı pek çok fotoğraf meraklısının akınına uğradı. Çandır Teras'tan çekilen İztuzu Plajı ve Dalyan kanallarının labirent görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gidilen mevsime göre renk tonunun farklılaştığı sazlıkları ölümsüzleştirmek isteyen pek çok fotoğraf meraklısı bölgeye geldi.

Haziran ayını bekliyor

Pek çok nadir hayvan ve bitki türünü de barındıran Dalyan Kanalları, pandemi nedeniyle son yıllardaki en sakin Mayıs ayını geçirdi. Kanallar ve bölge turizmcileri 1 Haziran'da başlayacağı söylenen turizm sezonunu bekliyor.

Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor
Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor
Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor
Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Evgar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her yıl milyonlarca kişi fotoğraf çekmek için burayı ziyaret ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:55:39. #1.15#

title