HER YIL DOLUP TAŞAN SULTAN AHMET MEYDANI'NDA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ Ramazan ayında her yıl dolup taşan Sultan Ahmet Meydanı'na, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Ramazan ayında her yıl dolup taşan Sultan Ahmet Meydanı'na, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle Sultan Ahmet Meydanı, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle birlikte Sultan Ahmet Meydanı'na akın eden binlerce İstanbullu, meydanda iftar yapıyordu. Tüm dünyada görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Sultan Ahmet Meydanı'na sessizlik hakim oldu. Daha önceki yıllarda adım atılacak yer olmayan tarihi meydan kuşlara kaldı. Sessizlikten Ramazan boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Sultan Ahmet Camii ile yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Ayasofya Müzesi de sessizliğe gömüldü.

Görüntü Döküm:

Sultan Ahmet Meydanı'ndan detaylar

-Meydanın boş halinden detaylar-Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nden detaylar-Genel ve detaylar

- Erok

Kaynak: DHA