Her yıl binlerce Ugandalı iş fırsatı için Ortadoğu ülkelerine göç ediyor

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, her yıl binlerce kişinin iş bulabilmek umuduyla Ortadoğu ülkelerine göç ettiği açıklandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, her yıl binlerce kişinin iş bulabilmek umuduyla Ortadoğu ülkelerine göç ettiği açıklandı.

Uganda Daily Monitor gazetesinin Aile, İşçi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından elde ettiği verilere göre Ugandalılar, en çok Suudi Arabistan'a göç ediyor.

Ortadoğu ülkelerine göç, son yıllarda artış gösterirken 2010 yılında 9 bin 967 olan göçmen sayısı, 2021'in başından nisan sonuna kadar 28 bin 233'e yükseldi.

Ortadoğu ülkelerindeki toplam Ugandalı işçi sayısı 140 bin 402'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ekonomiyi olumsuz etkilediği ve işçi göçünü artırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 620 binden fazla Ugandalı, ülke dışında yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak