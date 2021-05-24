Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
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Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi

Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl binlerce turisti Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren "Viking Sea" adlı kruvaziyer bu sefer mürettebatını almak için Bodrum'a geldi.

Her yıl binlerce turisti Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren "Viking Sea" adlı kruvaziyer bu sefer mürettebatını almak için Bodrum'a geldi.

Geçen Mart ayında 120 mürettebatını almak için Bodrum'a gelen Viking Sea adlı kruvaziyer, bu sezon ikinci kez ilçeye geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan 228 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki dev geminin Trieste Limanı'ndan ilçeye geldiği öğrenildi. 8 gün boyunca Bodrum'da kalacak gemi, hem 285 mürettebatını alacak, hem de sezon hazırlıklarını yapacak.

Her yıl Bodrum'a defalarca uğrayarak binlerce turist getiren geminin Haziran ayında sefere çıkacağı öğrenildi. - MUĞLA

Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi
Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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