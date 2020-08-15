Her yıl Arap turistlerle dolup taşan şelale boş kaldı Her yıl Arap turistlerle dolup taşan şelale boş kaldı Bursa'da Arap turistlerle dolup taşan şelale bu yıl bomboş kaldı.

Her yıl Arap turistlerle dolup taşan şelale boş kaldı

BURSA - Bursa'da Arap turistlerle dolup taşan şelale bu yıl bomboş kaldı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kestel ilçesinde bulunan Saidabad şelalesi bu yıl bomboş kaldı. Bilhassa Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği şelaleye bu yıl az sayıda da olsa yerli turist geliyor. Her yıl bu mevsimde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve adım atacak yer kalmayan şelale, ilk kez bu sene boş kaldı. Arap turistler, sıcak yaz günlerinde şelaleye gelerek buz gibi sulara ayaklarını sokup saatlerce burada vakit geçiriyordu. Bu sene boş kalan şelalede esnaf turist bekliyor.

Şelaleye ziyarete gelen yerli turistler, "Şelaleye ilk defa geldik. Çok beğendik, suyu buz gibi. Çok güzel manzarası var. Ayaklarımızı buz gibi suya sokup sıcak yaz günlerinde serinledik" dediler.

Kaynak: İHA