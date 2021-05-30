Her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek
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Her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek

Her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zorlu Enerji, sektöründe önemli bir adım atarak 'Dijital Abonelik Hizmetleri'ni devreye soktu.

Zorlu Enerji, sektöründe önemli bir adım atarak 'Dijital Abonelik Hizmetleri'ni devreye soktu. İş süreçlerini hızlandırdığı gibi kağıt tüketiminde tasarruf sağlayan çevre dostu projeyle her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit(CO2) salımının önüne geçilecek.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji, çevre dostu bir projeyi daha hayata geçirerek, sektörde önemli bir adım attı. Şirketin zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla başlattığı 'Dijital Abonelik Hizmetleri' ile her yıl 427 bin litre su tasarrufu sağlanacak ve 20 ton karbondioksit (CO2) salımının önüne geçilecek.

Tüm sözleşme süreçleri dijital takip edilebiliyor

Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen 'Dijital Abonelik Hizmetleri' ile Zorlu Enerji müşterileri abonelik işlemlerini imzaya gerek olmadan gerçekleştirebilecek, sözleşmelerini dijital olarak görüntüleyebilecek ve birçok abonelik sürecini yine dijital olarak tamamlayabilecek.

Verilen bilgiye göre, müşteriler mesafeli abonelik işlemlerine olanak sağlayan'Dijital Abonelik Hizmetleri'ni; şirketin kurumsal web sitesi Elektrik Perakende Online İşlemler sayfası, e-devlet uygulaması, 08509333999 numaralı Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Dijital kanal sayısını artırarak müşterilerine farklı hizmet deneyimi yaşatmayı hedefleyen şirket, 'Dijital Abonelik Hizmetleri' ile yıl içerisinde aldığı 250 binin üzerindeki abonelik işlemlerinin yüzde 80'ini dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek
Her yıl 20 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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