Her yıl 2,5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor
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Her yıl 2,5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, her yıl 2,5 milyon insanın böbrek kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğini, bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini belirtti.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Her yıl 2,5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, her yıl 2,5 milyon insanın böbrek kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğini, bunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini belirtti.

Ateş, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türk Nefroloji Derneği'nin 3 Mart 1970'te kurulduğunu ve "50 yıldır böbrekten gelen hayat için çalıştığını" dile getirdi.

Kronik böbrek hastalığının salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ateş, "Tüm dünyada yaklaşık 700 milyon böbrek hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı sık görülen hastalıklar olan diyabet, KOAH ve depresyonlu hasta sayısından daha yüksektir. Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre erişkinlerin yüzde 15,7'sinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır." diye konuştu.

Ateş, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon böbrek hastası bulunduğunu, her 6-7 yetişkinden birinin böbrek hastası olduğunu söyledi.

Kronik böbrek hastalarında, başlıca kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi hastalığın yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Halen kronik böbrek hastalığı tüm ölümlerin yüzde 4,5'inden sorumludur. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çok kritik, ciddiyetle üzerinde durulmalı. Ancak diğer yandan biz her yıl 2,5 milyon insanı böbrek kaynaklı nedenlerden kaybediyoruz. En az koronavirüs kadar tehlikeli. Bunun üzerinde de hassasiyetle durmak hayati önem taşıyor."

"Böbrek nakliyle yaşam süresi yaklaşık 20 yıl uzuyor"

Derneğin 2. başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız da son dönem böbrek hastalığı için seçkin tedavi yönteminin böbrek nakli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Böbreğin yitirilmiş olan tüm işlevleri ancak başarılı bir böbrek naklinden sonra geriye döner. Böbrek nakli, hastaların yaşam kalitesini arttırmasının yanı sıra yaşam süresinin de anlamlı olarak uzamasını sağlar. Bir diyaliz hastasının ortalama yaşam beklentisi yaklaşık 7 yıldır. Böbrek nakli bu sürenin 20 yıla kadar uzamasını sağlar."

Derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, diyabet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, ailede görülen böbrek hastalığının en yüksek risk faktörleri olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Arıcı da "Böbreklerinizi korumak için, hareketli olun, düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, ideal kilonuzu koruyun, tuzu azaltın, yeterli sıvı alın, ağrı kesici ilaçları fazla kullanmayın, alkol ve sigaradan uzak durun, kan basıncınızı ve 40 yaşından sonra kan şekerinizi ölçtürün, kronik böbrek hastalığı için risk altındaysanız düzenli olarak doktorunuza başvurun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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