Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut projesi nedir, kimler faydalanabilir?

12.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:22

TOKİ aracılığı ile yapılacak Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülecek. Ev sahibi olmak için yıllarca para biriktiren veya kredi çekerek borca giren vatandaşlar merakla projenin hayata geçirilmesini bekliyor. TOKİ başvuru şartları neler? İşte, Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut proje detayları...

HER YIL 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek çalışma ile adından da anlaşılacağı üzere her yıl dar gelirliler için 100 bin konut yapılması hedefleniyor.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.