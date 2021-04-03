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HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da özel arazilerinin çitlerini atlayarak bahçeye giren bir kadın 3 yaşındaki köpeği zorla otomobiline bindirerek çaldı.

AVCILAR'da özel arazilerinin çitlerini atlayarak bahçeye giren bir kadın 3 yaşındaki köpeği zorla otomobiline bindirerek çaldı. Kadının görüntülerine ulaşan Merve Hekimoğlu, kadının ve köpeğinin bulunabilmesi için ailesi ile birlikte seferber oldu. Kadına seslenen Hekimoğlu, 'Köpeğim Hisar'ı getirsin, söz veriyorum şikayetçi olmayacağım, ihtiyacı varsa maddiyatını karşılayacağım dedi.

Merve Hekimoğlu, Ambarlı Mahallesi'ndeki babasına ait tesisin bahçesine tuvalet ihtiyacını gidermesi için bıraktıkları 3 yaşındaki 'Hisar' isimli 'Golden' cinsi 3 yaşındaki köpeğinin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Merve Hekimoğlu, saat 07.30 sıralarında otomobili ile 'U' dönüşü yaptıktan sonra park ederek inen bir kadının köpeğine seslendiğini, yanına gitmeyince çitlerin üzerinden atlayarak tasmasından onu sürüklemeye başladığını ardından aracına zorla bindirdiğini söyledi. Bu hırsızlık ile ilgili MOBESE ve çevredeki esnafın işyerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştığını, Avcılar'da her yere bu konuda ilanlar yapıştırdığını belirten Merve Hekimoğlu, şöyle dedi

'O günden bu yana hiç yemek yemedim. Sabahın ilk ışıklarından gecenin kör karanlığına kadar ilanlar asıyorum. Köpeğimi getirirse söz veriyorum, şikayetimden vazgeçeceğim. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakası da belli olan bu otomobil üzerinde çalışma yapıyor. Görüntüler şu anda özel bir laboratuvarda üzerinde çalışılıyor. Bütün ailem emniyette, 'Hisar'ın bulunabilmesi için seferber oldu. O bizim için çok önemli. İlk günden bu yana yanımızda. Köpeği çalmak ona bir şey kazandırmayacak. Onu çalan kadının ihtiyacı varsa maddiyatını karşılayacağım. Aksi halde bütün Türkiye'ye eşkalini yayacağım

HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM
HER YERE FOTOĞRAFLARINI ASTI 3 GÜNDÜR UYUMADIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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