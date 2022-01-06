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Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor

Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk tekrar yurttan kaçınca babası tarafından her yerde aranıyor.

KASTAMONU (İHA) - Afyonkarahisar'da daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk tekrar yurttan kaçınca babası tarafından her yerde aranıyor.

Daha önce Afyonkarahisar'da kaldığı yurttan kaçan ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen 15 yaşındaki Sevda Yumuk, savcılık kararıyla yerleştirildiği Kastamonu Çocuk Evleri'nden ayrılınca 13 gündür kendisinden haber alınamıyor. Her yerde 15 yaşındaki kızını arayan baba Bünyamin Yumuk, "Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sürekli yurttan kaçan kızımı artık yanıma almak istiyorum. Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor. Bulursam tedavi ettireceğim. Gören ya da duyan emniyete ve jandarmaya haber etmesini Allah rızası için istiyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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