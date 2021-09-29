Her yerde siz varsınız

ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait şantiyede personel ile bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, en çok teşekkürün temizlik alanında alındığını söyleyerek, "Isparta'mızda yaşayan 300 bin insanımızın kullandığı alanları her zaman tertemiz ve dezenfekte edilmiş şekilde tutuyoruz" dedi. Temizlik personelinin 2016 yılında sendikadan kaynaklanan alacaklarının da yıl sonuna kadar hesaplarına aktarılacağını kaydeden Başdeğirmen, "Siz her yerde varsınız. Daha iyiyi, daha güzeli bulmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin gizli kahramanları Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Şantiyedeki yemekli buluşmada konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, temizlik personelinin gece gündüz büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Isparta Belediyesinin 29 daire müdürlüğü, 5 başkan yardımcılığı ile vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Hep birlikte şehrimizin çok daha yaşanabilir, daha güzel bir şekilde olması için mücadele veriyoruz" dedi.

Şehrin en önemli hizmetlerinden birisinin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından verildiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Göreve geldiğim 2, 5 yıldan buyana en çok teşekkürü aldığım birim temizlik müdürlüğü. Bundan dolayı da ben sizlere çok teşekkür ediyorum, elinize, kolunuza sağlık arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Isparta'nın 44 mahalleden oluştuğunu ancak göreve gelirken yakın köy, belde ve ilçeleri de 45, 46'ıncı gibi gördüklerini söylediğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, "Sizlere bir bakıyorum, bir gün Deregümü'de, bir gün Aliköy'de, bir gün Küçükhacılar, Büyükhacılar, İlavus'tasınız. Temizlik konusunda her yerde varsınız. Isparta'nın bir çok bölümüne hizmet veriyorsunuz, vatandaşlarımızda, ben de memnunum" görüşlerinde bulundu.

Sağlıkla ilgili bir hizmet verildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle pandemi döneminde yapılan temizlik çalışmalarının çok daha büyük önem taşıdığını belirtti. "Bizler göreve geldiğimizde Covid yoktu. Covid ile birlikte sizler arasında görev dağılımları yaptık. Camilerimize periyodik temizlik için ekip kurduk. Ekibimiz şehrimizdeki 130 caminin temizliğini baştan aşağıya periyodik olarak yapıyor. Bir ekip vatandaşlarımızın en yoğun kullandığı alanlar, kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Terminalimiz sürekli sabunlu suyla yıkanarak ilaçlanarak, dezenfeksiyon yapılıyor. Bir arkadaşımız terminalden arayarak temizlikten dolayı teşekkür etti. O teşekkür size" dedi.

Şehirdeki tüm umuma açık tuvaletlerin yenilendiğini, Ulu Cami, Mimar Sinan, Kavaklı Cami tuvaletlerinin de her gün 24 saat ücretsiz hizmet verdiğini kaydeden Başdeğirmen, "Sizlerden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız da 24 saat buraların temizliğini yapıyor" şeklinde konuşurken, camilerin tuvaletlerinin de yenilendiğini kaydederek, 130 caminin 32'sinin yenilenmesinin tamamlandığını kaydetti.

'Isparta'mızda yaşayan 300 bin insanımızın kullandığı alanları her zaman tertemiz ve dezenfekte edilmiş şekilde tutuyoruz' diyen Başkan Başdeğirmen, Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkında çıkan yangına müdahale edenler arasında yine temizlik işleri personelinin olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, "Sizin bu yapmış olduğunuz fedakarca çalışma unutulur mu? Hepiniz otobüslerle giderek, yangın alanındaki ormana girerek bir an önce sönmesi için katkı sağladınız" şeklinde konuştu.

'Siz her yerde varsınız' diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "2016 yılında 244 çalışanımız varken, bu çalışanlarımızın sendikadan kaynaklanan alacakları varmış. Arkadaşlar, bu alacaklarınızı yıl sonuna kadar hesaplarınıza yatırarak haklarınızı size veriyoruz. 2016'daki alacağınızın dışında bizim dönemimizde böyle bir alacağınızın olmayacağını da bilmenizi isterim. Hakkınız ne ise, ikramiyeniz ne ise, özlük haklarınız neyse, sosyal haklarınız neyse bu yönetim size alacaklarınızı harfiyen ödeyecektir. Bundan sonrada böyle bir sorun yaşanmayacaktır" görüşlerinde bulunurken, "Arkadaşlar biz sizlerden memnunuz, bu çalışmalarımızın daha fazla bir gayretle daha iyi yerlere getirilmesi çok önemli. Daha iyiyi, daha güzeli bulmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

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