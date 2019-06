'Her Yerde Sen'de sürpriz isim!

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en iddialı projeleri arasında yerini alan 'Her Yerde Sen'de başarılı oyuncu Ata Berk Mutlu'nun kardeşi Can Mutlu seyirci karşısına çıkıyor. Yer aldığı projelerdeki oyunculuk performanslarıyla bir çok ödüle layık görülen Ata Berk Mutlu'nun, küçük kardeşi Can Mutlu dizide sürpriz bir karaktere hayat veriyor. Abisi Ata Berk Mutlu'dan oyunculuk eğitimi alan Can Mutlu 'Her Yerde Sen'de Furkan Andıç'ın hayat verdiği 'Demir' karakterinin küçüklüğünü oynuyor. Ata Berk Mutlu'ya olan benzerliği dikkat çeken Can Mutlu, oyunculuk performansıylada abisinin yolunda ilerliyor.

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı "Her Yerde Sen"in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Kaynak: Bültenler