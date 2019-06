Her Yerde Sen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölüm izle

Her Yerde Sen dizisi son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Demir, Selin'den hoşlanmaya ve onu her şeyden korumaya başlar. Bunların yanı sıra Selin'in başından da bela eksik olmaz. Her Yerde Sen dizisinin 2. bölümünde neler oldu? 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen dizisi hakkında merak edilenler…

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları ekranlara gelmeye başlayan Her Yerde Sen dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yıldırım'ın partisinde Selin'i bekleyen kötü sürprizden kurtulmasını sağlayan Demir, evde onları bekleyen misafir karşısında ne yapacak? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Her Yerde Sen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selin ve Demir evin tek sahibi olmak için mücadele verirken, Firuze ve Leyla ortak bir çözüm aramak için onları yemeğe davet eder. Şirkette ise Demir'i uzaklaştırmak için Operasyon Çita'nın ilk aşaması başlatılır. Bora, Merve ile barışmaya çalışırken, Burak ve Ferruh eski hesapların yarattığı tehlikelerle uğraşır.

Selin eve geldiğinde Demir'in kapıları kilitleyip, eşyalarını topladığını görür. Ancak kapıyı kırıp içeri giren Selin ile Demir arasında yakınlaşma yaşanır. Sonrasında odasına kilitlese de Selin, balkondan atlar. Demir, Selin'e bir şey olduğundan korkar ve onun iyi olması için çabalar. Çift ve arkadaşları Yıldırım'ın evindeki partiye katılır. Partide Selin'e yakınlaşan biri vardır ve bu durumdan Demir rahatsız olmuştur. Rahatsızlığını bir şekilde dile getiren Demir, sert bir karşılık alır. İlerleyen zaman içerisinde telefonunu şarj etmek için yatak odasına çıkan Selin, kendisine ilgi gösteren hayranı tarafından odada köşeye sıkıştırılıp tehdit edilir. Olanları gören Demir, Selin'i bu durumdan kurtarıp, onu rahatsız edeni de hırpalar.

SELİN İLE DEMİR'İ BEKLEYEN SÜRPRİZ NE?

Yaşananların ardından Selin, Demir ile eve gider. Ancak onlardan önce eve gelen biri vardır o da Burak. Maskeli bir şekilde evde dosyayı arayan Burak, Selin ile Demir'in zamansız dönüşleri nedeniyle ne yapacağını bilemez. Dosyayı bulan Burak, evden çıktığı sırada Selin'e çarpar. Selin kendinden geçmiş bir şekilde yere yığılır bu sırada Demir gördükleri karşısında şaşkınlık yaşar.