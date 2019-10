Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen 17. bölüm

12.10.2019 09:37

Her Yerde Sen 17. bölüm ile Cuma akşamı sevenleriyle buluştu. Fox'un fenomen dizilerinden Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı da yayımlandı. Demir'in Eylül hakkındaki gerçekleri açıklamasının ardından Selin ne yapacak? Her Yerde Sen son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FULL İZLE…

18. BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Gerçekleri öğrenen Selin geceleri yatağından kabuslarla fırlar. Demir ise Burak ile yüzleşerek gitmesi için fırsat kolladığını yüzüne söyler.

Selin, Demir hakkında Eylül ile konuşur. Eylül için artık oralarda durmanın bir anlamı yoktur. Fakat Burak hiç de öyle düşünmez. Burak il Eylül arasında bir yakınlaşma olur. Peki, Eylül gidecek mi?

Tıpkı Selin gibi Demir'de kabusların esiri olmuştur. Olanlara daha fazla dayanamayan Demir, Selin ile çok önemli bir konuşma yapmak için hazırdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir'in hayatındaki kadının Selin olduğunu sonunda öğrenmiştir. Demir, Eylül'ü Selin'den uzak durması için uyarır.

Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim'in finansal sıkıntıları Burak ve Demir'i zorda bırakırken Eylül ve Selin'in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir'i en büyük korkusu ile başbaşa bırakır. Demir ise sonunda Eylül ile ilgili gerçeği Selin'e açıklar ancak Selin'in tepkisi çok serttir.