Her Yerde Sen 12. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son bölüm izle

04.09.2019 16:32

Güzel bir ilişkiye başlamak üzere olan çifti birbirinden uzaklaştırmak için Alara ile Burak dört yandan çabalarken Demir'in prensipleri de Selin'i tüketir. 11. bölümle ekrana gelen Her Yerde Sen Cuma günü 12. yeni bölümüyle izleyenlerle olacak.

HER YERDE SEN SON BÖLÜM FULL İZLE...

12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan fragmanda; Selin, arkadaşlarına Demir'e aşık olduğunu anlatır. Ancak Demir'in iş yerindeki aşk yasakları ise deli divane aşık Selin'i incitmiştir. Öte yandan Demir, toplantı sırasında da aralarında bir şey olmadığını doğrular. Burak ise yeni bir olayın fitilini ateşlemek için harekete geçmiştir. Alara da fırsattan istifade Selin'i, Demir'in aklını başından almakla suçlar. Demir ise olaya son noktayı koyar. Son sahnede ise Selin kendini kaybeder, bu durum Demir'i korkutur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'le Selin aşkın yolunu bulmuşken çok geçmeden ilk sınavları ile karşılaşırlar. Şirketteki aşk yasağı Demir'i prensipleri ve duyguları arasında bir seçim yapmaya zorlar. Demir karar vermeye çalışırken, Selin ilişkilerinin geleceği konusunda umutla endişe arasında gidip gelmektedir. Alara ise Demir'i Selin'den uzaklaştırmak için son bir hamle yapar ve planladığı küçük oyunla bilmeden daha büyük çarkları harekete geçirir.