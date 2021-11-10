09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu - Haberler
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09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıl dönümünde saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu.

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yıl dönümünde saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu.

10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da anıldı. Sirenlerin çaldığı dakikada herkes yaptığı işi bırakıp saygı duruşunda bulundu. Siren çaldığında bazı vatandaşlar yolda, bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin sona ermesi sonrasında hayat kaldığı yerden devam etti. - SAKARYA

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

09.05'te Sakarya'da hayat 1 dakikalığına durdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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