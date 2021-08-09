Her yerde aranan PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
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Her yerde aranan PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı

Her yerde aranan PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlenen kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Kocaeli'de saklandığı evde yakalandı.

PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği belirlenen kadın, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Kocaeli'de saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen N.W.M. (33) isimli kadının Suriye'den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul'da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan N.W.M.'nin Kocaeli ve İstanbul'daki farklı adreslerde saklandığı belirlendi.

Ekipler tarafından N.W.M.'nin İzmit'te saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla N.W.M., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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