Her yerde aranan kayıp kız bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Her yerde aranan kayıp kız bulundu - Haberler

Her yerde aranan kayıp kız bulundu

Adıyaman'da, yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan genç kız, Gaziantep'te bulundu.

07.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:45
Her yerde aranan kayıp kız bulundu

'da, yaklaşık 1 haftadır kendisinden alınamayan kız, 'te bulundu.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce komşuya gidiyorum diye evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Beyzanur Berfin Yapıcı'nın ailesi durumu polis ekiplerine bildirmişti. Durum üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kayıp kızın bulunması için çalışma başlatmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'te bulundu. Burada bulunan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç kız daha sonra ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler