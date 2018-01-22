AFRİN HAREKATI'NDA 3. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Her Türlü Hamleyi Yapmaktan Asla Geri Çekinmeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz.

Her Türlü Hamleyi Yapmaktan Asla Geri Çekinmeyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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