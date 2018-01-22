Her Türlü Hamleyi Yapmaktan Asla Geri Çekinmeyeceğiz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü hamleyi yapmaktan asla geri çekinmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com