'Her turist günlük 650 litre su tüketiyor, 2,5 kilo atık bırakıyor'

16.10.2019 12:12

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, "Yerli ve yabancı 20 milyon turist ağırlıyoruz. Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri var. Her turist 2.5 kilogram atık bırakıyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliv'i makamında kabul etti. Kırgızistan hakkında bilgiler veren Büyükelçi Omuraliv, Antalya'nın özellikle turizm ve tarım alanlarında çok başarılı olduğunu belirterek, Başkan Muhittin Böcek'in de siyasette çok tecrübeli olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA