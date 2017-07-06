Her Sokakta Büyükşehir Var
İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşları yaşadıkları sorunlardan kurtaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde Siteler Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta da parke taşı döşeme çalışması başlattı.
Manisa genelinde yürüttüğü yol çalışmaları ile ulaşım sorununu çözen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Siteler Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta kilit parke döşeme çalışmasına başladı. Çalışmalar sayesinde Sarıgöl'ün çehresinin değiştiğini belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
Çalışmaları yakından takip eden mahalle halkı ise, "Büyükşehir Belediyesi kötü yol bırakmıyor. Tozdan, çamurdan kurtuluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.