Her Sivaslı için bir fidan dikilecek
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Her Sivaslı için bir fidan dikilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas'a nefes" projesi kapmasında 648 bin ağaç dikerek bir rekora imza atmak istediklerini söyledi.

Her Sivaslı için bir fidan dikilecek
13.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:38

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas'a nefes" projesi kapmasında 648 bin ağaç dikerek bir rekora imza atmak istediklerini söyledi.

Sivas'ta "Sivas'a Nefes" kampanyası kapsamında 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.20'de il genelinde yaşayan 648 bin vatandaş için fidan dikilecek. Konuyla ilgili olarak Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret ederek mevsimlik işçilerin yaptıkları tüplü fidan üretim çalışmalarını inceledi. Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay'dan bilgi alan Ayhan, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sahada çalışma ve incelemelerinin devam ettiğini ifade etti. Vali Salih Ayhan, Sivas Fidanlık Müdürlüğünün Türkiye'de fidan üretimi yapan en iyi kurumlardan bir tanesi olduğuna değinerek, "Hem Sivas hem de bölgesi için çok sayıda fidan üretmekte. Teknik ve personel yapısıyla Sivas'ın ağaçlandırma sahasına olağanüstü katkı sağlamaktadır." dedi. Son yıllarda Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Ayhan, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle devam eden ağaçlandırma çalışmalarının Sivas'ta da başarıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Hiç bir Sivaslı unutulmadı

2020 yılında il genelinde 4,5 milyon adet fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Ayhan, "Salgın nedeniyle bahar ekimlerinde sıkıntı yaşandı. İnşallah fidan dikimlerimize sonbahar ayında başlayacağız. Bu noktada Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak için çeşitli projeler hazırlıyor. Valilik olarak '2 Fidan Birlikte Büyüyor" projesi başlattık. İlimizde doğan her çocuğa bir fidan dikilecek. Diğer yandan 'Sivas'a Nefes' kampanyası uygulanmaya başladı. 20 Ekim 2020 tarihinde, saat 10.20'de ilimiz genelinde yaşayan 648 bin vatandaşımız için fidan dikeceğiz. O gün rekor kıracağız, inşallah bu proje Türkiye'ye örnek olacak. Kendisini Sivaslı hisseden yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı da unutmadık. İlerleyen aşamada onlar içinde fidanları toprakla buluşturacağız." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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