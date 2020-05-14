Her şeyin yağını çıkarıyor
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Her şeyin yağını çıkarıyor

Her şeyin yağını çıkarıyor Komşularla başlayan 'organik yağ' talebi Avrupa'ya uzandı Koronavirüs salgını döneminde 'sirke ve lavanta' ürünlerine talebi artırdı Uşaklı genç girişimci yetiştirdiği tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını internet üzerinden yaptığı satışla kısa sürede genişleterek...

Her şeyin yağını çıkarıyor
14.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:52

Her şeyin yağını çıkarıyor

Komşularla başlayan 'organik yağ' talebi Avrupa'ya uzandı

Koronavirüs salgını döneminde 'sirke ve lavanta' ürünlerine talebi artırdı

UŞAK - Uşaklı genç girişimci yetiştirdiği tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını internet üzerinden yaptığı satışla kısa sürede genişleterek dünyaya açıldı. 4 yılda ürün çeşitliliğini 190'a çıkaran genç girişimcinin korona virüs salgını sürecinde ise en çok talep aldığı 'sirke ve lavanta' ürünleri oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Beldesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Berkay Tuncay, 2014 yılında ailesiyle birlikte karar verdiği tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir ivme kaydetti. Tuncay yetiştirdiği bitkilerin yeterli fiyata alıcı bulamamasından dolayı ürünlerin tohumlarının yağını çıkarmaya karar verdi. Başta yakın çevresine sattığı ürünleri kısa sürede internet üzerinden yaptığı satışla büyüterek tüm Türkiye'ye ardından da tüm Avrupa ülkelerine satmaya başladı. Ürün çeşitliliğini 4 yılda 190'a çıkaran Tuncay, korona virüs salgını sürecinde ise en çok talebi sirke grubu ve lavanta için aldıklarını kaydetti. Kendi markasını oluşturan Tuncay, "Hedefimiz tüm gıda ürünlerinde en doğalını üreterek, daha çok büyümek ve tüm dünyaya açılmak" dedi.

"20 ülkeye ihracat yapıyoruz"

'Aspir' bitkisiyle başladığı işte artık tüm ürünlerin yağını çıkarabildiklerini belirten Tuncay şunları söyledi:

"Komşularımızla başlayan talep Avrupa'ya kadar uzandı. Şu anda yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda da Ege bölgesinde en çok kargo gönderen firmalardan biri haline geldik. Pazarımızın yüzde 98'lik kısmı Türkiye içerisine, yüzde 2'lik de bir ihracatımız var. Başta Almanya Berlin merkezli olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şu anda 190'ı aşan ürün yelpazemiz oluştu. Geçen sene 40 çeşitti, bu sene 190 oldu. Seneye inşallah bin 900 olur."

"2 ayda 60 bin sattık"

Korona virüs salgını sürecinin başlamasıyla sirke ve lavanta ürünlerine talebin oldukça arttığını kaydeden Tuncay, "İnsanlarımız bilinçli olduğundan doğal ürünlere önem veriyor. Sirke doğal bir temizleyici olduğu için tercih ediyorlar. Lavanta da hem yağının hem de suyunun havayı temizleme gibi bir özelliği ve antibakteriyel özelliği olduğu için talep görüyor. Günlük olarak ortalama 300 adet lavanta mamulü, 500 adet civarında sirke satışımız var. 2 ayda yaklaşık 60 bin adet sadece bu ürünlerin satışı oldu" dedi.

Her şeyin yağını çıkarıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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