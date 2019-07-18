"Her şeyin sahibi Tanrı" diyerek vergi ödemeyen kardeşlere 1,4 milyon dolar ceza
Avustralya'da "Her şeyin sahibi Tanrı, devlet değil" diyerek vergi ödemeyi reddeden Hristiyan kardeşlere, yaklaşık 1,4 milyon dolar para cezası kesildi.
Avustralya'da "Her şeyin sahibi Tanrı, devlet değil" diyerek 7 yıl boyunca vergi ödemeyi reddeden iki Hristiyan kardeş, 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,4 milyon ABD doları, 8 milyon Türk Lirası) cezaya çarptırıldı.
Rembertus Cornelis Beerepoot ve Fanny Alida Beerepoot adlı kardeşler, Tazmanya Yüksek Mahkemesi'nde yargıç önüne çıktı. Beerepoot kardeşler, mahkemede savunmalarını kendileri yaptı.
"HİÇBİR ŞEYİN SAHİBİ BİZ DEĞİLİZ"
Avustralya devlet televizyonu ABC'ye göre Fanny Alida Beerepoot, duruşmada "Tüm bu topraklar Tanrı'ya ait. Hiçbir şeyin sahibi biz değiliz" dedi.
"İNSANLARIN SADAKATİNİ ZAYIFLATIYOR"
Rembertus Cornelis Beerepoot ise "Vergi ödemeye zorlanmaları insanların Tanrı'ya sadakatini zayıflatıyor. Bu da Tanrı'nın laneti olarak; kuraklık ve çorak topraklar olarak geri dönüyor. Tanrı yerine Avustralya Devleti ve İngiliz Uluslar Topluluğu'na sadakat göstermek, Tanrı'ya karşı gelmektir bu da İncil'e aykırıdır" diye konuştu.
"SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A" SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Yargıç Stephen Holt, kardeşlere İncil'de "Vergi ödemeyeceksin" diye hüküm bulunup bulunmadığını sorarak "Google'da yaptığım aramada İsa 'Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya' diyerek müritlerinden Sezar'a vergi ödemelerini istiyor." dedi.
KESİLEN CEZA
Yargıç Holt, Beerepoot kardeşlerin 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 8 milyon Türk Lirası) cezaya çarptırılmalarına hükmetti. 2011'den beri vergi ödemeyen kardeşlerin çiftliklerine 2017'de el konulmuştu.
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TANRI MUTLAK MALİKTİR. DOĞRU SÖYLÜYORLARCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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herşeyin sahibi sahbidir kimse sahiplenmesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aslın da doğru söylemişler. Her şeyin sahibi ALLAH. . . Vergi ile insanları kandırarak, aldıkları paralar nerelere gidiyor kimse bilmiyor bile. ;))) Haram yiyenler için, hazır cehennem.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır