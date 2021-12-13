Her şeye ve herkese rağmen

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı" 14 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Gülben, Esat'ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verir. Yanında ise hiç beklemediği bir destek vardır. Safiye, Naci'ye kesin bir cevap vermez ancak Naci'nin bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Barkın'a ulaşamayan Ceylan endişelenir ve evine gider. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle Han'la konuşmaya gider ve bu konuşmanın ardından radikal bir karar alır. O sırada Esat da babasına resti çekmiş halde Gülben'lere gider ve tüm aileye bir an önce evlenmek istediğini söyler. Sonunda düğün günü gelir çatar. Gülben'in mutluluğu ve korkuları adeta birbirleriyle yarışır. Sürprizlerle dolu bu düğünün sonrasıysa Gülben için bambaşka bir endişeye gebedir.

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