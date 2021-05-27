Her Şeye Evet Filmi
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Her Şeye Evet Filmi

Her Şeye Evet Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Her Şeye Evet filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Her Şeye Evet filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Allison Torres, tek başına neredeyse dünyayı fetheden genç bir kadındır. Ona göre hiçbir macera çok riskli değildir ve hepsinin peşinden gidilmelidir. Ancak bir anne ve eş olarak Allison, pek de iyi biri değildir. Oldukça acımasız bir anne olan Allison bu durumu değiştirmeye karar verir. Genç kadın, kocası Carlos ile birlikte bir gün boyunca çocuklarının tüm isteklerine ‘evet’ demeye karar verir.

Yönetmen: Miguel Arteta

Oyuncular: Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Yes Day

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 12.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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