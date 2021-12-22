Her Şey Yolunda Filmi

François Ozon pek çok film inde bireyin hikâyesinin toplumsal bir çerçevede var olduğunu hissettirmekten geri durmaz. Aile bu çerçevelerden en önemlisidir. Babalarının felç geçirdiğini öğrenince bir anda hayatları değişen iki kız kardeş bildikleri ama akıllarının gerisine atmayı tercih ettikleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Ebeveynlerinin mutsuz evliliği, babalarının yarı gizli cinsel yönelimi, kendi sabırlarının sınırları… Tüm bu kargaşa Ozon tarafından komedi, polisiye ve macera film i esintileriyle anlatılıyor.

Yönetmen: François Ozon

Senaryo: François Ozon

Oyuncular: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Tout s'est bien passé (Everything Went Fine)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa

Filmin Süresi: 113 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 24.12.2021

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