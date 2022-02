Her Şey Yanımda'nın ziyaret sayısı 30 milyonu aştı

Vodafone Her Şey Yanımda bugüne kadar 30 milyondan fazla ziyaret edilirken, toplam 14 kategoride 1,2 milyon ürünün sunulduğu platformda, sipariş verenlerin yüzde 28'ini diğer operatör kullanıcıları oluşturdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un 4 ay önce kullanıma sunduğu ve Türkiye telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri "Her Şey Yanımda" hızla büyüyor.

Her Şey Yanımda, ilk 4 ayda 30 milyondan fazla ziyaret edildi. Toplam 14 kategoride 1,2 milyon ürünün sunulduğu Her Şey Yanımda'da bu süreçte yaklaşık 250 bin ürün satıldı.

Müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunan Her Şey Yanımda'da sipariş verenlerin yüzde 28'ini diğer operatör kullanıcıları oluştururken, en çok sipariş alınan ilk 4 kategori elektronik, cep telefonu, süpermarket, kozmetik ve kişisel bakım olarak sıralandı.

Her Şey Yanımda'da en çok sipariş alınan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Platformda ilk 4 ayda en çok satan ürün tüm ayların rekorunu kıran Milli Piyango çeyrek bilet yılbaşı kuponu olurken, adette en çok satan diğer ürünler dijital oyun kodu, cilt bakım serumu, erkek ve kadın parfümü oldu.

İlk siparişlerde 15 GB hediye

Verilen bilgiye göre, Her Şey Yanımda'da ilk siparişlerde 15 GB internet hediye edilirken, tüm siparişlerde kargo hizmeti ücretsiz veriliyor. Diğer yandan, elektronik aksesuar, moda, dijital oyun kodları, kitaplar ve kozmetik gibi kategorilerde 10 TL'den 25 TL'ye kadar sepet indirimleri sunuluyor.

Her Şey Yanımda'da kullanıcılara her gün yenilenen kampanyalar ve özel indirimler ile piyasada bulunamayacak teklifler de sunuluyor.

Kullanıcılar, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ulaşılabilen Hediye Çarkı'nda 31 Mart'a kadar devam edecek bir kampanyayla Her Şey Yanımda'dan 10 adet 10 bin TL ve 50 adet 3 bin TL indirim çekinin yanı sıra çok özel hediyeler de kazanma fırsatına sahip oluyor.

Her Şey Yanımda aynı zamanda ilk amaç odaklı online alışveriş platformu olma özelliği de taşıyor.

Vodafone, bu kapsamda, müşterilerinin Her Şey Yanımda'dan yaptıkları her alışverişten 3 TL'yi bir çocuğun eğitim masraflarına katkı sağlamak için TOÇEV'e bağışlıyor. Bu projenin de kapsamının genişletilerek etki alanının artırılması hedefleniyor.

"Her Şey Yanımda üzerinden müşterilerimize farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Her Şey Yanımda servisimizle, online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Her Şey Yanımda üzerinden müşterilerimize farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.