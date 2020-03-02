Her Şey Sağlıklı Ulaşım İçin

02.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:17

Salgın hastalıkların insandan insana taşınmasının önlenmesi amacıyla uygulanan çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ortamda ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi amacıyla, il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında toplu taşıma araçları koltuklardan, yolcu tutamaçlarına kadar titizlikle dezenfekte edildi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplu taşıma araçlarında hizmet verirken vatandaşların sağlıklı ve güvenli seyahat etmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler" dedi. Toplu taşıma araçlarında seyahat yapan vatandaşlar ise, oluşabilecek salgın hastalıklara karşın, Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlem için memnuniyetini ifade etti.

Kaynak: Bültenler