'Her şey nasıl çok güzel' oldu?

31 Mart, Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası açısından en uzun geceydi. Bir grup gazeteci olarak CHP'nin bir sanayi sitesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sabahlamıştık.

23 Haziran'da ise her şey çok çabuk oldu.

Bu kez çok daha kalabalık bir gazeteci grubu aynı merkezde bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun ilk açıklamasını beklemeye başladı.

Basın içinde sokak röportajlarıyla ünlü İlave TV de vardı, Erbil-Süleymaniye merkezli Iraklı Kürt TV kanalları da, Alman ZDF kanalı da.

Herkesin terlediği, tıklım tıklım dolu mekanda bekleyiş sürerken basının kullandığı yan odada Binali Yıldırım canlı yayında konuşmaya başlayınca hemen kumanda bulunup televizyonun sesi açıldı.

31 Mart gecesini hatırlayanlar açısından her şey çok hızlı olmuştu; Yıldırım, seçimi İmamoğlu'nun kazandığını söylüyordu.

Bundan çok kısa süre sonra ise İmamoğlu kürsüye çıktı.

Bu sefer, 31 Mart'taki gibi devam gelmeyecekti. Akşam merkezde ilk ve son kez konuştu.

İmamoğlu'nun uzun konuşması basit bir İstanbul seçimi konuşması değil, satır aralarında 24 Haziran sonrası Türkiye'deki siyasi atmosfere dair mesajlarla doluydu.

Bu sırada bina dışında kalabalıklar toplanmaya başlamıştı. Slogan sesleri bina içinden de duyuluyordu.

Kalabalık ve yoğun ilgiden dolayı merkezden zar zor ayrılabildi İmamoğlu. İstikamet, beş yıl belediye başkanlığı yaptığı, İstanbul'un 'bir ucundaki' Beylikdüzü'ydü.

Aynı saatlerde İstanbul'un dört yanında kutlamalar başlamıştı. Kimileri ise arabasını alıp Beylikdüzü'ne yola koyulmuştu.

İstanbul'un ortasından geçen en önemli karayolu E-5'te yol alırken dörtlü ışıklarını yakmış, korna çalan, camlardan bayraklar sallanan araçların sayısı sürekli artıyordu.

E-5 üzerindeki Beylikdüzü sapağına birkaç kilometre kala trafik durma noktasına geldi. Karanlık çökmüş, kentin ışıkları arasında kıvrılan E-5, kilometreler boyunca yanıp sönen dörtlü araç ışıkları nedeniyle kırmızıya bürünmüştü.

Trafik bazı o noktalar o kadar kilitlendi ki yer yer insanlar E-5'e çıkıp yürüdü, slogan attı, dans etti

İmamoğlu'nun konuşma yapacağı Beylikdüzü'ndeki meydana vardığımızda karşılaştığımız, tam bir karnaval havasıydı.

Hem araçla dışarıdan gelenler hem de Beylikdüzü sakinleri, ellerinde bayraklar sokak sokak, kalabalıklar halinde meydana akıyordu.

Meydanda İmamoğlu'nun otobüsüne ilgi çok yoğun oldu. İmamoğlu konuşmaya başladığında karşısında muazzam coşkulu bir kitle vardı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimlerini iptal ettiği gece "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" sözleriyle tepkili bir şekilde coşanlar şimdi zafer mutluluğuyla onu dinleyip coşuyordu.

Konuşma bitti ama binlerce kişi kutlamaya devam etti.

CHP'nin bir aracından yapılan müzik yayını eşliğinde kimi zaman halay, kimi zaman horon, kimi zaman Roman havalarıyla durmadan eğlendi binlerce kişi.

Açık ara en fazla coşku yaratan havalar ise Ankara havaları oldu.

Görüntü oydu ki, tabiri caizse 'her kesim' vardı alanda.

Kadınların, gençlerin ve çocukların sayısı özellikle dikkat çekiciydi.

Başörtülü kadınların sayısı ortalama CHP mitinglerindekilerden daha fazlaydı.

Birçok Kürt seçmenin olduğu çok açıktı. Bir kişi, elinde hem HDP hem de Türk bayrağı sallıyordu. Bir başka kişi, konuşurken bize Kürt olduğunu söyledi ve "Hayatımda ilk defa ülkeme büyük bir aidiyet duygusu hissediyorum" dedi.

Son dönemlerde milliyetçi gençler arasında popüler olan, üzerinde Göktürk alfabeli yazılar bulunan tişört giymiş gençler de vardı.

Bazı gençler ara ara Ülkücülerle özdeş bozkurt işareti yapıyordu. Bu işareti delilo halayında yapanlar bile vardı. Konuştuğumuzda kendilerinin İYİ Partili olduklarını ve sonuçtan çok mutlu olduklarını söylediler.

Kalpaklı Mustafa Kemalli ya da düz Türk bayrakları dışında bu kez çok yoğun olarak, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun şablon resminin ve Her Şey Çok Güzel Olacak sloganının yazılı olduğu bayraklar taşınıyordu.

Yine Her Şey Çok Güzel Olacak yazılı ve Atatürk resimli tişörtler de popülerdi.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ve 'İzmir Marşı' yine yaygındı ama CHP'nin önceki mitinglere kıyasla bir nebze daha az atılıyor, söyleniyordu.

Alanda içki getirenler ise yok denecek kadar azdı.

Müzik sürdükçe oyunlar da sürüyordu.

Sürekli şarkı talebinde bulunulan araç içindeki CHP'liler bir noktada "Eğlencemiz bitmiştir, herkese hayırlı akşamlar" anonsunu geçti.

Daha fazla oynamak isteyenlerin düşen yüzleri eşliğinde hızlıca hareket eden araçtan, ilerlerken son bir anons yapıldı: "Her şey çok güzel oldu."

Bunun üzerinde kalabalıklar alkışlar eşliğinde slogan atmaya başladı: "Her şey çok güzel oldu, her şey çok güzel oldu, her şey çok güzel oldu…"

Aslında bu yeni slogan, 31 Mart'ta İmamoğlu'nun hakkının gasp edildiğini düşünen, onun politikalarını beğenen, onu İstanbul'a belediye başkanı görmek isteyen ve onun 31 Mart'a göre çok daha güçlü bir oy oranıyla seçildiğini gören seçmenlerin genel ruhu halini yansıtıyordu.

Onlara göre meseleyi özetlemek gerekirse 'her şey gerçekten çok güzel olmuştu'.