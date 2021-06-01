Her Şey Minikler İçin
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Her Şey Minikler İçin

Her Şey Minikler İçin
Habermetre - Haberler | Toplum

Miniklerin daha güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri için eski parklar, Arnavutköy Belediyesi tarafından yenileniyor.

Miniklerin daha güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri için eski parklar, Arnavutköy Belediyesi tarafından yenileniyor.

Çocukların daha sağlıklı ortamda oynaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hadımköy Mahallesi'nde yer alan çocuk parkını, yeni oyun gurupları ekleyerek baştan revize etti.

Yaz aylarının gelmesiyle miniklerin yoğun olarak kullanacağı Süleymaniye Parkı, yeniden düzenlendi. Çocukların oyun oynayarak hem zihinsel hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı olarak geliştirebilmeleri için yapılan parkta, minikler bir arada hareketli zamanlar geçirecek. 2 bin 410 m² alan üzerinde çocuk oyun alanları, piknik masaları ve basket sahası bulunuyor. Peyzaj alanı düzenlemesiyle de görsel güzelliği ön plana çıkan park, pandemi kuralları çerçevesinde minikleri ağırlıyacak.

Kaynak: Habermetre

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